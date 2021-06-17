Незаконный ларек-фургон исчез с улицы Петрозаводска

Власти карельской столицы сообщили, что на Кукковке больше нет незаконного торгового объекта.

Председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Петрозаводска Евгений Перов сообщил, что властям удалось добиться удаления торгового фургона с улицы Ровио. Об этом он сообщил у себя в соцсети. Перов разместил фото улицы, на которой больше нет незаконного торгового объекта.

«Сделано», — подписал он снимок.

Накануне мэрия Петрозаводска обещала убрать торговый автомобиль с улицы Ровио в течение 18–20 июня.