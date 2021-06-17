Власти Петрозаводска демонтируют незаконный ларек-фургон на Кукковке

Администрация Петрозаводска информирует о демонтаже незаконно установленного нестационарного объекта на Кукковке.

Торговый автомобиль на улице Ровио уберут до конца недели, сообщают в пресс-центре Петрозаводска.

«Администрация Петрозаводского городского округа сообщает лицу, самовольно (незаконно) установившему нестационарный объект, информацию о дате проведения его демонтажа (перемещения). Автомобиль ГАЗель, расположенный в районе здания № 18 по улице Ровио, уберут в период с 18 по 20 июня», — говорится в заявлении петрозаводской мэрии.