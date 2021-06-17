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Власти Петрозаводска демонтируют незаконный ларек-фургон на Кукковке

Новости. Общество
18:20, 17 Июня 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Администрация Петрозаводска информирует о демонтаже незаконно установленного нестационарного объекта на Кукковке.

Торговый автомобиль на улице Ровио уберут до конца недели, сообщают в пресс-центре Петрозаводска.

«Администрация Петрозаводского городского округа сообщает лицу, самовольно (незаконно) установившему нестационарный объект, информацию о дате проведения его демонтажа (перемещения). Автомобиль ГАЗель, расположенный в районе здания № 18 по улице Ровио, уберут в период с 18 по 20 июня», — говорится в заявлении петрозаводской мэрии.

 

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Комментарии

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Урбанист
2021-06-17 19:16:31
Пофиг. Бывшая школьная директриса больше в петросовет не пролезет. И другая в заксобрание тоже. Каждый сверчок знай свой шесток. Шенделовича тоже касается
кир
2021-06-17 18:38:16
Наконец, - сказал кот. Покровителям почему не попало?
Гость
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