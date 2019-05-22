Независимые АЗС Карелии больше не могут зарабатывать на бензине

Независимые АЗС в Карелии держаться за счет работы павильонных кафе и торговли маслами и смазками; бизнес на продаже топлива перестает приносить прибыль, считают участники рынка.

Несколько дней назад Независимый топливный союз, объединяющий несетевых продавцов нефтепродуктов, обратился с письмом на имя вице-премьера РФ Дмитрия Козака, в котором содержалась информация о том, что "ситуация на топливном рынке может выйти из-под контроля".

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов указывает в документе, что оптовые цены на топливо растут, при этом сохраняется «заморозка» розничных цен, которая не позволяет АЗС повышать цены в соответствии с рынком. Это, по оценке Баженова, может привести к кризису компаний.

"Рост оптовых цен съедает маржинальность топливной розницы. Оптово-розничная маржинальность по Аи-92 в среднем по России на сегодняшний день составляет 5 руб. за литр, по Аи-95 и дизтолпиву в районе 6 руб. за литр. Учитывая логистические издержки, данный уровень оптово-розничной маржинальности уже приводит к однозначным убыткам предприятий нефтепродуктообеспечения", — отмечает ассоциация.

Что предлагает делать в данной ситуации Топливный союз, читайте в статье Александра Гнетнева на страницах интернет-газеты "Вести Карелии".