Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:34, 22 Мая 2019
фото: ТАСС / Станислав Красильников

Независимые АЗС Карелии больше не могут зарабатывать на бензине

Загрузка...

Независимые АЗС в Карелии держаться за счет работы павильонных кафе и торговли маслами и смазками; бизнес на продаже топлива перестает приносить прибыль, считают участники рынка.

Несколько дней назад Независимый топливный союз, объединяющий несетевых продавцов нефтепродуктов, обратился с письмом на имя вице-премьера РФ Дмитрия Козака, в котором содержалась информация о том, что "ситуация на топливном рынке может выйти из-под контроля".

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов указывает в документе, что оптовые цены на топливо растут, при этом сохраняется «заморозка» розничных цен, которая не позволяет АЗС повышать цены в соответствии с рынком. Это, по оценке Баженова, может привести к кризису компаний.

"Рост оптовых цен съедает маржинальность топливной розницы. Оптово-розничная маржинальность по Аи-92 в среднем по России на сегодняшний день составляет 5 руб. за литр, по Аи-95 и дизтолпиву в районе 6 руб. за литр. Учитывая логистические издержки, данный уровень оптово-розничной маржинальности уже приводит к однозначным убыткам предприятий нефтепродуктообеспечения", — отмечает ассоциация.

Что предлагает делать в данной ситуации Топливный союз, читайте в статье Александра Гнетнева на страницах интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Американец
2019-05-22 14:56:21
невидимая рука рынка все отрегулирует. Г. Явлинский
Мизантроп
2019-05-22 14:49:04
Хе-хе-хе.... Вот оно звериное мурло капитализма. Сильный сжирает слабого. Ну ка, ну ка, спойте мне песню про конкуренцию, хе-хе-хе...
dgin
2019-05-22 14:40:18
Задушили всё таки малый и средний бизнес в угоду Игорьку Секину и др. приближённым к телу .
Американец
2019-05-22 14:56:00
dgin, неуважаемый!
Для сведения свидомых и прочих ПаЦриотов. Когда в правительстве был Сечин, то благодаря его активному участию, акцизы на внутреннем рынке были минимальны, а экспортная пошлина была высокая, но .опализам англосаксонским это не понравилось и Сечина убрали, налоги подняли для внутреннего рынка.
Вы когда врёте, так хоть фактами подкрепляйте, а то от народа можете и керзовым сапогом по морде получить.
У вас ведь быть лакеем запада - это счастье
dgin
2019-05-22 15:06:49
Презренный , хамить то не надо , дядя-америкос , пиндостаном отдаёт .. Всякую чушь городить научился смотрю , а думать нет . Отвечать не буду , тошнит от тебя .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2019, 13:49
Холод наступает на Карелию
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
20.05.2019, 13:13
ФОТО: Обнаружена машина, на которой сбили подростков под Петрозаводском
17.05.2019, 21:30
Ольга Серябкина показала прелести в пещере
18.05.2019, 21:30
Тарзан опубликовал снимок Наташи Королевой без макияжа

Аналитика

Сегодня 14:33
Обществоведение
Чиновничий "историзм" ударил по горожанам 1
Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.
"Новости из будущего" не помогают 5
Сегодня 10:57
Телеграм в рост и в ширь 2
20.05.2019 13:27
"Государство пытается контролировать память"
20.05.2019 11:46
Французский стиль – это доступно
20.05.2019 09:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:50
Без политики
Костная клиника: аллергия наступает…
Вторая половина мая – прекрасное время, за считанные дни распустились почки на деревьях, цветет черемуха, распускаются тополь и береза. Если эта картина вас не радует, значит вы – аллергик. Не спешите запасаться носовыми платками и препаратами от аллергии, решить проблему поллиноза вам помогут в "Костной клинике".
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
15.05.2019 10:57
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
архив чтиво

Медиа

Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске
18.05.2019 16:14
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»