Юрист из Петрозаводска рассказала "Столице на Онего", почему группа жителей Карелии решила предъявить главе республики коллективный административный иск.

Группа жителей Карелии решила обратиться с коллективным административным иском в Верховный суд республики, в котором потребовала отменить введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовских распоряжениях главы республики Артура Парфенчикова, установивших в Карелии режим повышенной готовности, а затем и всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как заявила "Столице на Онего" юрист Анастасия Анушина, которая выступила одним из истцов, ни один закон на местном уровне не позволяет ограничивать права и свободы граждан. По словам Анушиной, государство вправе ввести такие ограничения в условиях чрезвычайного положения, но режим ЧП устанавливает только президент страны. В свою очередь, российские регионы наделены полномочиями на введение режимов чрезвычайной ситуации и повышенной готовности, но, как подчеркнула карельский юрист, ни в том, ни в другом случае региональные власти не могут ограничивать конституционные права и свободы.

Читайте подробнее в статье "Жители Карелии оспорят введенный режим самоизоляции в суде"