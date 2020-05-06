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"Ни один закон на местном уровне не позволяет ограничивать права и свободы граждан"

Новости. Общество
15:59, 06 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов/ Столица на Онего
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Юрист из Петрозаводска рассказала "Столице на Онего", почему группа жителей Карелии решила предъявить главе республики коллективный административный иск.

Группа жителей Карелии решила обратиться с коллективным административным иском в Верховный суд республики, в котором потребовала отменить введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовских распоряжениях главы республики Артура Парфенчикова, установивших в Карелии режим повышенной готовности, а затем и всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как заявила "Столице на Онего" юрист Анастасия Анушина, которая выступила одним из истцов, ни один закон на местном уровне не позволяет ограничивать права и свободы граждан. По словам Анушиной, государство вправе ввести такие ограничения в условиях чрезвычайного положения, но режим ЧП устанавливает только президент страны. В свою очередь, российские регионы наделены полномочиями на введение режимов чрезвычайной ситуации и повышенной готовности, но, как подчеркнула карельский юрист, ни в том, ни в другом случае региональные власти не могут ограничивать конституционные права и свободы.  

Читайте подробнее в статье "Жители Карелии оспорят введенный режим самоизоляции в суде"

 

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Комментарии

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2020-05-06 17:09:18
Всё верно горожанин,в точку !!!
Горожанин
2020-05-06 16:57:03
Нашли время права качать! Вы у медиков спросите, что нам сейчас важнее!
zanoza
2020-05-06 17:25:39
Горожанин, почему у медиков? Спросить надо с тех,кто развалил медицину,да и страну в целом и на каждом шагу попирают Конституцию!
zanoza
2020-05-06 16:49:55
Они всё могут, что им Конституция, она не для них писана. У нас права и свободы давно отняли.
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