Ни одной смерти от коронавируса не зарегистрировано в Карелии за сутки

Согласно официальной статистике, за минувшие сутки не было подтверждено смертей от коронавируса.

За сутки в Карелии не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1491 человека. Об этом информирует Минздрав республики.

За прошедшие сутки выявлен 81 инфицированный (21 — дети), из них непривитых — 69 (85,1%).

В ковидных стационарах получают лечение 297 пациентов, в состоянии средней тяжести — 266 человек, в тяжёлом — 26 (из них непривитых — 26). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 130655 человек, за последние сутки — 125.

С начала пандемии в Карелии коронавирус был официально подтвержден у 133481 человека, в том числе у 17500 детей.