"Ничего у нас не лихорадит": в Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Кремль опроверг мнение о том, что рубль "лихорадит" на фоне ожидания новых санкций США.

Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.



"Я не соглашусь со словом "лихорадит". Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, волатильность с амплитудой чуть выше обычного — может быть, но ничего не лихорадит", — так ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

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