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"Ничего у нас не лихорадит": в Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Новости. Общество
16:26, 25 Марта 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Кремль опроверг мнение о том, что рубль "лихорадит" на фоне ожидания новых санкций США.

Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

"Я не соглашусь со словом "лихорадит". Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, волатильность с амплитудой чуть выше обычного — может быть, но ничего не лихорадит", — так ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Что произошло с курсом рубля, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-03-25 17:02:09
Так уже отпевать рубль пора, какая тут лихорадка :)
Off
2021-03-25 16:54:40
Путин принял Россию с долларом по 27 рублей, а сегодня - 76, - Латынина
User
2021-03-25 16:47:17
У них не лихорадит, у них подгорает.
кир
2021-03-25 17:07:29
User, у тебя и оффа подгорает, злорадный и вечно несчастный.
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