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Новости. Общество
08:20, 18 Декабря 2018

Николай Сванидзе рассказал Путину о деле Дмитриева в Карелии и "Мемориале"

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Член Совета по правам человека, известный журналист Николай Сванидзе рассказал президенту РФ Владимиру Путину о деле Юрия Дмитриева, обвиняемого в Карелии в преступления сексуального характера в отношении приемной дочери.

Стенограмма общения членов СПЧ с Владимиром Путиным опубликована на сайте совета.

"Руководствуясь очевидной необходимостью продолжения работы по восстановлению исторической справедливости, Совет обращается к Вам, Владимир Владимирович, то, о чём говорил Михаил Александрович, с просьбой дать поручение Правительству Российской Федерации продлить действие концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий на пять лет, до 2024 года, потому что до сих пор действует до 2019 года – этого мало", - сказал Сванидзе.

"Ядро этой концепции – сохранение памяти, создание мемориальных объектов в местах массовых захоронений. Однако Совет, руководствуясь опытом последнего времени, отмечает, что необходимо огородить историческую память репрессированных в годы большевистского террора от попыток вновь переписать историю, то есть от попыток в данном случае именно фальсифицировать историю. Для этого выбираются различные поводы, иногда связанные с личным преследованием. Так, сейчас на новый этап вышло уголовное преследование Юрия Алексеевича Дмитриева, который руководил поисковыми экспедициями, обнаружившими места массовых захоронений в урочище Сандармох. Дмитриев – составитель и издатель книги памяти жертв политических репрессий 30–40‑х годов в Карелии. Дмитриев – председатель карельского регионального отделения общества "Мемориал". В связи с этим Совет считает необходимым обратить Ваше, Владимир Владимирович, внимание на абсурдную ситуацию с международным историко-просветительским и правозащитным обществом "Мемориал", - добавил он.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. В июне Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр.

В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовал суд. 9 октября судья Александр Мерков объединил два уголовных дела Дмитриева в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Также, по версии следствия, с 2012 по 2016 год Дмитриев в Петрозаводске совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Правозащитник не признает себя виновным. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

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Комментарии

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Американец
2018-12-18 10:27:03
Сванидзе всегда защищает тех, кого порядочные люди обходят стороной. Сванидзе всегда за тех, кто против России. Это его гнилое нутро, благодаря которому он существует на земле. Вся его жизнь посвящена служению западникам, которые рвут страну на части, он даже не скрывает этого, да и незачем ему это скрывать, его ненависть неплохо покрывается
Горожанин
2018-12-18 10:16:37
Сванидзе? Тот самый, из телевизора? Весьма сомнительное заступничество
Серж
2018-12-18 09:22:55
Что то по Алиханову никто ни кого не просил , а просто боролись с адвокатами за свои права в судах , а здесь не понятно , кто за что и как борется .
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