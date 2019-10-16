Нюша удалила родинку ради нового имиджа (ФОТО)

Возвращение на сцену после декрета в мае этого года певица Нюша решила сделать ярким и незабываемым.

Она кардинально пересмотрела свой имидж, заменила нежные юбки на дерзкие наряды, а еще поэкспериментировала с волосами.

Теперь же Нюша решила избавиться от еще одной изюминки своего прошлого образа – родинки над верхней губой, пишет "МУЗ-ТВ".

"Эра родинки официально закончилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе. Но мы обе переросли эти отношения", – заявила Нюша у себя в Instagram.

Эту публикацию артистка сопроводила селфи, на котором она прикрывает рукой место, где раньше была родинка. Артистка пообещала фанатам, что увидеть ее "другой" они смогут уже совсем скоро.