Нюша удалила родинку ради нового имиджа (ФОТО)

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Возвращение на сцену после декрета в мае этого года певица Нюша решила сделать ярким и незабываемым.
Она кардинально пересмотрела свой имидж, заменила нежные юбки на дерзкие наряды, а еще поэкспериментировала с волосами.
Теперь же Нюша решила избавиться от еще одной изюминки своего прошлого образа – родинки над верхней губой, пишет "МУЗ-ТВ".
"Эра родинки официально закончилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе. Но мы обе переросли эти отношения", – заявила Нюша у себя в Instagram.
Эту публикацию артистка сопроводила селфи, на котором она прикрывает рукой место, где раньше была родинка. Артистка пообещала фанатам, что увидеть ее "другой" они смогут уже совсем скоро.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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