Ночью в Карелии местами подморозит до -28 градусов

Специалисты карельского гидрометцентра рассказали о погоде на пятницу, 4 января.

По прогнозам синоптиков, завтра в республике будет облачно с прояснениями. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег, слабая метель. На дорогах снежный накат.

Ветер ночью переменный слабый, утром и днем восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра опустится до -12 -17 градусов, местами, преимущественно по северным и центральным районам до -28, на юге местами -7,-12. Днем температура воздуха составит -7,-12 градусов, местами, преимущественно по северным и восточным районам до -18, на юге местами -4,-9 градусов.

В Петрозаводске также будет облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. На дорогах снежный накат.

Ночью температура воздуха составит -14, -16 градусов, днем потеплеет до -8, -10 градусов.