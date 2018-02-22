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Новости. Погода
17:00, 22 Февраля 2018

Ночью в Карелии ударит 30-градусный мороз

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В пятницу, 23 февраля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до -20 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможен небольшой снег.

Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -17, -22, местами (преимущественно на западе республики) до -30 градусов по Цельсию. Днем -10, -15, местами до -20.

В Петрозаводске без осадков.

Температура ночью -17, -19, а днем -11, -13 градусов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
мать горького
2018-02-22 21:58:42
И главное, что Мирошник здесь совершенно ни при чем.
Гость
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