Ночью в Карелии ударит 30-градусный мороз

В пятницу, 23 февраля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до -20 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможен небольшой снег.

Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -17, -22, местами (преимущественно на западе республики) до -30 градусов по Цельсию. Днем -10, -15, местами до -20.

В Петрозаводске без осадков.

Температура ночью -17, -19, а днем -11, -13 градусов.