Ночью в Петрозаводске ощутимо похолодает

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В субботу, 24 марта, в Карелии ожидается облачная погода, температура днем до -6.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики пройдет снег, на западе временами сильный. Днем возможна метель. На дорогах гололедица, снежный накат.
Ветер ночью северо-западный, западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью -13, -18, местами до -25 градусов по Цельсию. Днем -1, -6.
В Петрозаводске переменная облачность. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица, снежный накат.
Температура ночью -14, -16, а днем -2, -4 градуса.
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