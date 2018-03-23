Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
17:00, 23 Марта 2018

Ночью в Петрозаводске ощутимо похолодает

По теме

Снегопад в Карелии продлится всю пятницу - предупреждают синоптики
23.03.18 09:21
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 23 марта
23.03.18 07:05
Завтра в Петрозаводске похолодает
22.03.18 17:00
Все новости
Загрузка...

В субботу, 24 марта, в Карелии ожидается облачная погода, температура днем до -6.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики пройдет снег, на западе временами сильный. Днем возможна метель. На дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер ночью северо-западный, западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью -13, -18, местами до -25 градусов по Цельсию. Днем -1, -6.

В Петрозаводске переменная облачность. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица, снежный накат.

Температура ночью -14, -16, а днем -2, -4 градуса.  

По теме

Снегопад в Карелии продлится всю пятницу - предупреждают синоптики
23.03.18 09:21
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 23 марта
23.03.18 07:05
Завтра в Петрозаводске похолодает
22.03.18 17:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
19.03.2018, 10:22
Хуже всего за Путина проголосовали в Суоярви и Кондопоге, лучше всего – в Лахденпохье и Костомукше
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату
17.03.2018, 10:32
Парфенчиков: Многие приехавшие в Карелию члены правительства купили жилье в регионе
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

22.03.2018 10:16
Тема недели
Карелия перестала быть Карелией 73
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 10
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 3
16.03.2018 15:40
Вся аналитика

Чтиво

21.03.2018 15:14
Без политики
Новая Skoda Octavia. Все гениальное - Simply Clever
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
архив чтиво

Медиа

"Заживем" от ТНТ-Онего
Сегодня 14:29
все фото и видео

Опрос

Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»