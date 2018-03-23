Ночью в Петрозаводске ощутимо похолодает

В субботу, 24 марта, в Карелии ожидается облачная погода, температура днем до -6.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики пройдет снег, на западе временами сильный. Днем возможна метель. На дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер ночью северо-западный, западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью -13, -18, местами до -25 градусов по Цельсию. Днем -1, -6.

В Петрозаводске переменная облачность. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица, снежный накат.

Температура ночью -14, -16, а днем -2, -4 градуса.