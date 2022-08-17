Ночной заплыв на открытой воде впервые пройдет в горном парке Карелии

В большом мраморном каньоне Горного парка "Рускеала" состоятся заплывы в темноте.

Ночной заплыв на открытой воде Ruskeala Night Swim впервые пройдет в горном парке 10 сентября. На мероприятие уже зарегистрировались спортсмены из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Мурманской области и Карелии.Об этом сообщили в Минспорта республики.

Любители плавания смогут испытать свои силы на дистанциях: 350 метров, 1100 метров, 1850 метров, 2600 метров и 3350 метров.

К месту старта участники пойдут по маршруту «Подземная Рускеала» по лабиринтам мраморных штолен к Большому колонному залу и Подземному озеру. Динамическая художественная подсветка мраморных стен и колонн и удивительные акустические эффекты подземелья погрузят участников состязания в сказочную атмосферу и станут приятным началом ночного заплыва.