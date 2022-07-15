Ночные похождения лося запечатлели в заповеднике в Карелии (ВИДЕО)

Сотрудники заповедника «Костомукшский» опубликовали видео «Лось в летнюю ночь».

В объектив видеоловушки, установленной специалистами заповедника «Костомукшский», попал лось. Ролик под названием «Лось в летнюю ночь» размещен в паблике заповедника.

«У Шекспира есть пьеса „Сон в летнюю ночь“, а в заповеднике природа сочинила своё произведение — „Лось в летнюю ночь“, — комментируют видео в паблике. — В сумраке листья на деревьях выглядят нереальными, будто сделанными из воздушного пуха. А лось, благодаря чётким очертаниям, кажется выгравированным на этом фоне».

Ранее меланхоличный лось и дерзкая росомаха попали в объектив видеоловушки в заповеднике «Костомукшский».