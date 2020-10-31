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Ногу в зелёном сапоге нашла девушка на берегу Финского залива

Новости. Криминал
16:02, 01 Ноября 2020
фото: Pixabay.com
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Фрагмент человеческого тела обнаружен на берегу залива в Кингисеппском районе Ленобласти.

Об этом сообщили 47news в правоохранительных органах.
Как стало известно, около шести вечера 31 октября в кингисеппскую полицию обратилась 33-летняя жительница Петербурга. Она рассказала, что на берегу Финского залива неподалёку от деревни Дубки нашла человеческую ступню в сапоге зелёного цвета.

На место прибыли полицейские и сотрудники районного отдела СК Ленобласти. С места нахождения останков также изъят чёрный носок.

Устанавливается принадлежность останков.

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Комментарии

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протестанутый
2020-11-01 16:26:42
Сама и расчленила. Обычная схема.
Гость
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