Ногу в зелёном сапоге нашла девушка на берегу Финского залива

Фрагмент человеческого тела обнаружен на берегу залива в Кингисеппском районе Ленобласти.

Об этом сообщили 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно, около шести вечера 31 октября в кингисеппскую полицию обратилась 33-летняя жительница Петербурга. Она рассказала, что на берегу Финского залива неподалёку от деревни Дубки нашла человеческую ступню в сапоге зелёного цвета.

На место прибыли полицейские и сотрудники районного отдела СК Ленобласти. С места нахождения останков также изъят чёрный носок.

Устанавливается принадлежность останков.