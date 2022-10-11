Nokia хочет временно вернуться в Россию

Nokia запросила разрешения США на поставку оборудования в Россию.

Nokia запросила экспортные лицензии у американского регулятора Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и министерства иностранных дел Финляндии на поставку телеком-оборудования в Россию для выполнения ранее заключенных контрактов. После их завершения компания уйдет из страны, а техподдержкой его продуктов займется отдельная организация, пишет РБК.



После начала специальной военной операции США, ЕС и другие страны ввели санкции в отношении высокотехнологичного экспорта в Россию: для поставки подобной продукции желающие должны получать специальную лицензию.



«Речь идет не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трех лет, — подчеркнул собеседник РБК. — Переговоры со всеми заказчиками находятся в завершающей стадии».