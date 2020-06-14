Норильская пенсионерка оставила подругу из Петрозаводска без квартиры и без денег

Пенсионерка в Норильске украла у петрозаводчанки более миллиона рублей.

Норильские следователи направили в суд уголовное дело в отношении 64-летней местной жительницы, которая присвоила 1 миллион 130 тысяч рублей своей знакомой из Петрозаводска, сообщает "Северный город".

По материалам дела, в октябре 2018 года в полицию Петрозаводска обратилась 89-летняя женщина. Она рассказала, что ее сын, проживавший в Норильске, умер. В наследство она получила его квартиру и решила продать это жилье.

64-летняя норильчанка, приятельница потерпевшей, предложила ей помощь. Жительница Петрозаводска оформила на нее доверенность на продажу квартиры.

"В ноябре 2017 года подозреваемая продала имущество за 1 миллион 130 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. Денег от продажи имущества потерпевшая так и не получила", – рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело. Жительнице северного города грозит лишение свободы на срок до 10 лет.