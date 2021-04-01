Ноутбуки могут подорожать в России

Нехватка чипов из-за проблем с логистикой на фоне пандемии может вызвать рост цен на ноутбуки.

Об этом сообщили РИА Новости представители крупнейших ретейлеров.

По данным экспертов, ранее опрошенных РИА Новости, электроника с начала года уже подорожала на 5-20 процентов в зависимости от типа товара. На дефицит комплектующих также жаловались зарубежные автопроизводители — в январе The Wall Street Journal писала, что несколько концернов, работающих в США, в том числе For и Honda, планируют сократить производство из-за сложностей с поставками микросхем.

Как рассказал руководитель группы закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров, за последние полгода сильнее всего подорожали ноутбуки нижнего ценового сегмента.

"Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен", — предупредил он.

С Петровым согласен вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин. "Повышение цен и дефицит устройств ожидаемы. По нашей оценке возникшая ситуация сохранится вплоть до конца года", — сказал он.

При этом менеджер заверил, что сейчас в "Связном" достаточный ассортимент ноутбуков, но не исключил, что в дальнейшем ситуация изменится.

В "М.Видео — Эльдорадо" сообщили, что глобальные сложности с производством полупроводников и резкие скачки спроса на отдельные категории товаров на фоне пандемии, безусловно, влияют и на ситуацию с поставками в Россию.

"В отдельных категориях мы видим задержки и ограниченный объем поставок", — прокомментировали в пресс-службе компании. Вместе с тем, ретейлер отметил, что продолжает обеспечивать максимально возможный в текущей ситуации ассортимент: в наличии несколько сотен моделей и ноутбуков, и смартфонов, а их поставки регулярно обновляются.