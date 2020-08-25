Новая автодорога с шестью светофорами появится в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска приступила к разработке проектной документации по реконструкции улицы Хейкконена – она должна превратиться в полноценную автодорогу.

Об этом сообщили в мэрии города на запрос "Вестей Карелии".

Согласно проекту, на улице Хейкконена будет построена 2-полосная автодорога, которая свяжет Лососсинское шоссе и Лесной проспект и позволит пустить транспортные потоки в объезд центральной части микрорайона Древлянка. Предусматривается организация светофорного регулирования с устройством шести светофорных объектов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".