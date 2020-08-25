Новая автодорога с шестью светофорами появится в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска приступила к разработке проектной документации по реконструкции улицы Хейкконена – она должна превратиться в полноценную автодорогу.
Об этом сообщили в мэрии города на запрос "Вестей Карелии".
Согласно проекту, на улице Хейкконена будет построена 2-полосная автодорога, которая свяжет Лососсинское шоссе и Лесной проспект и позволит пустить транспортные потоки в объезд центральной части микрорайона Древлянка.
Предусматривается организация светофорного регулирования с устройством шести светофорных объектов.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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