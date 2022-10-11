Новая категория льготников по транспортному налогу появилась в этом году в Карелии  

Родители и опекуны детей-инвалидов в Карелии в этом году впервые будут платить транспортный налог со скидкой.

Об этом сообщила руководитель УФНС по РК Инна Кравченко на брифинге по вопросам уплаты имущественных налогов.

По ее словам, соответствующие изменения внесены в республиканское законодательство.

Размер транспортного налога уменьшился на 50% для родителей и опекунов детей-инвалидов, если у них есть легковые машины мощностью до 100 л. с.