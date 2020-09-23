Новая приватизация поможет избежать повышения налогов, считает Кудрин

Продажа активов, которые принадлежат государству, может избавить правительство от необходимости повышения некоторых налогов.

Об этом заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсы по 200-300 млрд рублей в год получать от приватизации легко можно в течение ближайших 5-6 лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать", - сказал он.

В прошлом году программа приватизации была исполнена на низком уровне, отмечается в новом докладе СП об исполнении бюджета в 2019 году.

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