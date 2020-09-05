Новая версия "Крестного отца 3" выйдет в прокат в декабре

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола рассказал, что придумал новое начало и новое завершение, а также переставил некоторые сцены, кадры и музыкальные фрагменты

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола получил согласие киностудии Paramount Pictures на внесение изменений в заключительную часть трилогии "Крестный отец". Новая версия "Крестного отца 3" (1990) выйдет в прокат в декабре текущего года и увенчает 30-летие со дня выхода картины на широкий экран. Об этом сообщает ТАСС.

Название ленты изменится на "Кода "Крестного отца" Марио Пьюзо: Смерть Майкла Корлеоне", сообщил Коппола. "Марио и я предпочитали именно этот заголовок для того, что в итоге стало "Крестным отцом 3". Для версии финальной части я придумал новое начало и новое завершение, переставив некоторые сцены, кадры и музыкальные фрагменты. Вкупе с этими изменениями и вставками, восстановленными кадрами и звуком, фильм станет более подобающим завершением "Крестного отца" и "Крестного отца 2". Я благодарен Джиму Джианопулосу и Paramount за то, что они разрешили мне творчески переосмыслить свою работу", - рассказал режиссер.

Он с сотрудниками своей компании American Zoetrope кропотливо реставрировал картину по негативам пленки. "Коппола во время монтажа контролировал каждый аспект реставрации с тем, чтобы фильм не только смотрелся и звучал идеально, но и соответствовал его личным требованиям и режиссерскому видению", - отметила старший вице-президент архивного фонда Paramount Андреа Калас.

Коппола, отметив 80 лет в прошлом году, не скрывал желания частично переснять ряд своих картин. Заключительная часть кинотрилогии по рецензиям и популярности заметно уступала первым двум лентам, включенным в золотой фонд американского кинематографа. Первый фильм номинировался на премию "Оскар" в восьми категориях, победив в трех из них. Вторая часть стала шестикратным обладателем награды Американской академии киноискусств. "Крестный отец 3" претендовал на "Оскара" в семи категориях, не завоевав ни одного трофея.