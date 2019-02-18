Новое фото 73-летнего Петросяна произвело фурор в сети

Евгений Петросян в белых кедах всполошил сеть.

Как пишет lady, 73-летний Евгений Петросян опубликовал в инстаграме снимок, на котором запечатлен в стильном наряде: белых футболке и кедах и укороченных брюках.

"Хорош!" — "скромно" прокомментировал собственное фото юморист. "Необычно, но супер!", "Всегда хорош", "Помолодели, Евгений Ваганович, вы супер!", "Еще как хорош", "Ой, какой красивый", "Бес в ребро! Ну какой он красавчик!", "Класс! Диванчик солнечный к вашему настроению! Всем счастья!", "Сударь, восхищаюсь вами!", "Действительно, хорош! Очаровашка, милашка и просто красавец!", "Круть, лучше слова не подобрала", "Ой, я влюбилась", "Такой молодой тут", "На фото вам 38!", "Как всегда, со вкусом к стилю", — засыпали Петросяна комплиментами фанаты.

К слову, поклонники давно заметили, что с момента объявления о разводе с 65-летней Еленой Степаненко юморист изменил имидж и стал настоящим мачо. Петросян теперь выглядит значительно моложе, свежее и бодрее, так как начал тщательнее следить за внешностью.