Новое футбольное поле за 40 млн рублей появится на стадионе в Петрозаводске

В Минспорта Карелии рассказали, на что потратят выделенные в 2020 году на развития спорта и физкультуры республики более 438 млн рублей.

В 2020 году финансирование спортивной отрасли Карелии увеличено. Среди запланированных мероприятий - строительство новых спортивных объектов, развитие комплекса ГТО, разработка проектно-сметной документации для дальнейшей реализации проектов в сфере спорта, физкультурные и спортивные мероприятия, приведение спортивных школ, перешедших на программы спортподготовки, в нормативное состояние, сообщили в Минспорта.

Так, на покупку и установку нового футбольного поля с легкоатлетическими дорожками стадиону "Юность" в Петрозаводске выделено 40 млн рублей.

Более 35 млн рублей из федерального бюджета пойдут на приведение в нормативное состояние спортивных школ олимпийского резерва. 25 млн рублей будет потрачено на развитие хоккея в республике, в частности деньги направлены в спортивную школу №6 Петрозаводска для приобретения спортивного оборудования.

14 млн рублей из республиканского бюджета выделено на реконструкцию стадиона в Кеми.

Запланирована разработка проектно-сметной документации по ряду объектов: реконструкция горнолыжной трассы в Медвежьегорске, реконструкция РСК "Курган", строительство трамплина К-50 с сопутствующей инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований по лыжным видам спорта в Сортавале.

Кроме того, в 2020 году в рамках развития комплекса ГТО в районах республики будет установлено 8 площадок - в Калевале, Олонце, Пяозеро, Суоярви, Медвежьегорске, Костомукше, Беломорском и Муезерском районах.

В 2020 году завершится и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске.