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Новое оборудование поможет диагностировать болезнь на ранней стадии в онкоцентре Карелии

Новости. Общество
08:20, 23 Июня 2021
фото: Михаил Охлопков / ВК

Республиканский онкологический диспансер оснастили новым оборудованием на 50 миллионов рублей, сообщил Михаил Охлопков.

В Республиканский онкологический диспансер поступило новое оборудование. Об этом на своей странице в соцсети рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«Ранняя диагностика рака позволяет выявить заболевание на первой стадии и подобрать эффективное лечение. А что для этого необходимо? Современное оборудование. Далеко ушли те времена, когда врачи ставили диагноз на основании пальпации, аускультации и перкуссии. Эти устаревшие методы позволяли замечать опухоли только на поздних стадиях. И даже простое рентгеновское оборудование не помогает установить злокачественные новообразования как можно раньше», — объясняет Михаил Охлопков.

«Для того, чтобы точно и своевременно диагностировать опухоли и в конечном счёте продлить продолжительность и качество жизни человека, мы для Республиканского онкологического диспансера в 2021 году закупили 4 видеогастроскопа и 3 видеоколоноскопа, видеоэндоскопический комплекс, роботизированную систему гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием. Общая стоимость нового оборудования для диспансера составила более 50 млн рублей. Также в процессе поставки новое оборудование для цитологической лаборатории, аппарат УЗИ экспертного класса» — рассказал министр здравоохранения.

По словам Михаила Охлопкова, всего на закупку нового оборудования выделено 103,5 млн рублей.

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