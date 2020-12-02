К Новому году компания "Век" запустила новую акцию (ВИДЕО)

Новогоднее предложение подготовлено для покупателей квартир в ЖК "Жемчужина".

В преддверии Нового года строительная компания "Век" дарит подарки и скидки! Весь декабрь: при одновременной покупке 3-х (от 94 кв.м.) или 4-х (118.5 кв.м.) комнатной квартиры и паркинга в жилом комплексе "Жемчужина" – кладовая в подарок или скидка 1000 руб. с кв.м.

Престижный комплекс бизнес-класса представляет собой дом из двух секций: 5 и 16 этажей.

• Уникальное месторасположение. В центре города и одновременно на живописном берегу реки Лососинки;

• Закрытый и уютный двор без машин;

• В доме всего 72 квартиры, на этаже 3-4;

• Потрясающие виды из окон;

• Автоматизированный подземный паркинг.

Смотрите видео "Ход строительства ЖК "Жемчужина"

Дом будет готов уже в этом году, так что вы можете успеть встретить новый год с новой квартирой! Подробная информация по телефону 33-00-43.

Участвуйте в нашем конкурсе Вконтакте.

Застройщик АО "Специализированный застройщик "Строительная компания "Век". Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

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