Новогодняя елка в ЖК "Каскад"

В жилом комплексе "Каскад" 23 декабря прошла Новогодняя елка для жителей микрорайона Древлянка.

Новогодний Праздник в "Каскаде" порадовал маленьких жителей комплекса и их родителей! Несмотря на мороз, возле уже известной в городе "елки с бабочками", собралось более 200 человек.

Все было как в настоящей зимней сказке - морозный день, много снега, и, конечно, сказочные персонажи, без которых не может обойтись ни один Новый год - Дед Мороз со Снегурочкой, Баба Яга и весёлые скоморохи. А новогоднее настроение деткам поднимали бесплатными воздушными шариками и сахарными леденцами.

Чтобы не замерзнуть, и взрослые и дети водили хороводы под любимые новогодние песни и активно участвовали в зимних забавах и конкурсах, подготовленными организаторами мероприятия, за что получали подарочки от Дедушки Мороза!

Строительная компания "Век" поздравляет всех с наступающими Новогодними праздниками и информирует, что офис продаж по адресу улица Попопа,15 будет работать для вас 4 и 5 января с 10.00 до 17.00.

Подробный фотоотчет с мероприятия, Вы можете посмотреть здесь.

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