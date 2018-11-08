Новой улице в Петрозаводске присвоят имя Макара Терёхина

Улица появится в микрорайоне "Древлянка-6", строительство которого должно начаться в следующем году, сообщили в мэрии.

Предложение увековечить память участника первой мировой, советско-финляндской и Великой Отечественной войн, депутата Петросовета V созыва, Героя Советского Союза Макара Фомича Терёхина было одобрено на заседании Комиссии по культурно-историческому наследию, состоявшемся в сентябре в мэрии Петрозаводска.

Макар Фомич Терёхин (1896 – 1967) – советский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск, воин-интернационалист. Звание Героя Советского Союза присвоено ему за успешное руководство войсками 11-го механизированного корпуса и личное мужество в боях против японских захватчиков у реки Халхин-Гол в 1939 году. Командующий 2-ой Краснознаменной армией на Дальнем Востоке, которая принимала участие в разгроме Квантунской армии. За эту операцию был удостоен ордена Кутузова I степени. Награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, медалями.

В 1918 году Макар Фомич добровольно вступил в Красную Армию и служил в ней беспрерывно более 35 лет. От курсанта пехотный курсов до командующего войсками Белорусского военного округа – таков путь, пройденный М.Ф. Терёхиным в Советских Вооруженных Силах. В 1937-1938 годах он участвовал в боях против фашистских войск в Испании, в 1940-м - против белофиннов на Карельском перешейке.