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Новорожденного с тяжелой дыхательной недостаточностью спасли в Петрозаводске

Новости. Медицина
00:10, 03 Декабря 2024
фото: © Минздрав Республики Карелия / VK

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Отец новорожденного начал обвинять врачей в похищении ребенка, звонил в перинатальный центр и оскорблял медиков.

Младенец с тяжелыми осложнениями родился в Сегежской центральной районной больнице. На вертолете санавиации малыша в сопровождении специалистов доставили в перинатальный центр Петрозаводска, сообщили в Минздраве Карелии

«В течение пяти дней он находился в отделении ИТАР на искусственной вентиляции легких под круглосуточным наблюдением врачей, затем с положительной динамикой переведен в отделение патологии новорожденных. В перинатальном центре мальчик провел три недели», — рассказали в министерстве.

Однако, как сообщил телеграм-канал baza, отец ребенка обвинил Республиканский перинатальный центр в похищении его сына. Это обстоятельство сильно возмутило медиков, которые приложили все усилия, чтобы спасти малыша. 

«С самого начала и мать, и отец знали, куда и почему переводится ребенок. Мать подписала добровольное информированное согласие на его госпитализацию в РПЦ, отец присутствовал при отправке сына в Петрозаводск. Контакты отделения РПЦ были маме даны. Документы о рождении ребенка были матери предоставлены», — отметили в Минздраве Карелии.

Маме мальчика предложили ехать в карельскую столицу, чтобы ухаживать за ребенком, однако она отказалась. В свою очередь, отец новорожденного постоянно звонил в отделение, грубо разговаривал с персоналом и вел себя агрессивно, обвинял специалистов, отметили в министерстве. 

Сейчас малыш после выписки находится в своей семье. За ним ведут патронажное наблюдение специалисты Сегежской ЦРБ.

 

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