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Новую налоговую систему разрабатывают для малого бизнеса

Новости. Экономика
09:06, 05 Июля 2021

Федеральная налоговая служба (ФНС) изучает возможность внедрения нового специального налогового режима для микро- и малого бизнеса.

Как сообщили РБК, в пресс-службе ФНС, в настоящее время проектируется концепция нового налогового режима, предусматривающая для субъектов МСП исчисление налогов непосредственно налоговыми органами.

«В целях исследования востребованности проектируемого налогового режима и отдельных его параметров для потенциальных пользователей ФНС России проводит соответствующие опросы, в том числе совместно с кредитными организациями среди их клиентов. Опросы проводятся анонимно для налогоплательщиков», — указали в ведомстве.

Для нового режима, который предназначен как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц, могут быть предусмотрены следующие условия, свидетельствуют сведения из опроса.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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