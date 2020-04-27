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Новые антикризисные меры начали действовать в России

Новости. Общество
22:00, 27 Апреля 2020
фото: © Александр Астафьев/ТАСС
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В России начал действовать второй пакет мер поддержки граждан и экономики.

Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет издание "РИА Новости".

"На его реализацию уже выделены сотни миллиардов рублей. Важно, чтобы эти серьезные средства как можно скорее доходили до конкретных адресатов: семей с детьми, безработных, малых и средних предприятий. Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь", – сказал Мишустин.

Первый пакет предусматривал помощь социально незащищенным гражданам, а также малым, средним и микропредприятиям, сильнее всего пострадавшим от коронавируса.
 
Второй пакет предполагает:

- поддержку региональных бюджетов (на это в федеральном бюджете зарезервировали 171 миллиард рублей);

- поддержку занятости (на это планируют выделить около 150 миллиардов рублей, которые пойдут на краткосрочные целевые займы и льготные кредиты малому и среднему бизнесу);

- дополнительные шаги по обеспечению устойчивости экономики (снижение имущественных налогов для арендодателей и др.);

- отсрочку штрафов для представителей среднего и малого бизнеса в наиболее пострадавших отраслях;

- автоматическое продление разрешений и лицензий ряду предприятий;

- мораторий на проверки социально-ориентированных НКО;

- меры поддержки для системообразующих предприятий;

- расширение программы беспроцентного кредитования банками, в том числе для средних и крупных предприятий из пострадавших отраслей;

- дополнительные выплаты медикам и освобождение этих выплат от НДФЛ.

Параллельно идет подготовка третьего пакета мер.

На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 87 147 человек, 794 инфицированных погибли, 7346 вылечились.

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