Новые антикризисные меры начали действовать в России

В России начал действовать второй пакет мер поддержки граждан и экономики.
Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет издание "РИА Новости".
"На его реализацию уже выделены сотни миллиардов рублей. Важно, чтобы эти серьезные средства как можно скорее доходили до конкретных адресатов: семей с детьми, безработных, малых и средних предприятий. Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь", – сказал Мишустин.
Первый пакет предусматривал помощь социально незащищенным гражданам, а также малым, средним и микропредприятиям, сильнее всего пострадавшим от коронавируса.
Второй пакет предполагает:
- поддержку региональных бюджетов (на это в федеральном бюджете зарезервировали 171 миллиард рублей);
- поддержку занятости (на это планируют выделить около 150 миллиардов рублей, которые пойдут на краткосрочные целевые займы и льготные кредиты малому и среднему бизнесу);
- дополнительные шаги по обеспечению устойчивости экономики (снижение имущественных налогов для арендодателей и др.);
- отсрочку штрафов для представителей среднего и малого бизнеса в наиболее пострадавших отраслях;
- автоматическое продление разрешений и лицензий ряду предприятий;
- мораторий на проверки социально-ориентированных НКО;
- меры поддержки для системообразующих предприятий;
- расширение программы беспроцентного кредитования банками, в том числе для средних и крупных предприятий из пострадавших отраслей;
- дополнительные выплаты медикам и освобождение этих выплат от НДФЛ.
Параллельно идет подготовка третьего пакета мер.
На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 87 147 человек, 794 инфицированных погибли, 7346 вылечились.
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