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В райцентре Карелии железные мусорные баки поменяли на пластиковые с крышками

Новости. Общество
13:34, 13 Мая 2021
фото: © Автоспецтранс
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В Пряже региональный оператор заменил старые мусорные баки на новые, пластиковые, рассказали в пресс-службе «Автоспецтранса».

Около 100 железных мусоросборников объемом 0,75 м³ региональный оператор «Автоспецтранс» заменил на 76 евроконтейнеров вместимостью 1,1 м³. Новые баки отличаются усиленной конструкцией и высокой устойчивостью к проявлениям внешней среды. Конструкция «крышка в крышке» защищает мусор от осадков, птиц и зверей, что очень актуально для Пряжи, где пока отсутствуют крытые контейнерные площадки.

Постепенно все железные мусоросборники в Карелии будут заменены на евро, но обновление контейнерного парка республики — вопрос не одного дня. На сегодня в Карелии имеется 12 349 контейнеров, из них больше половины — железные.

В 2020 году в тарифе у ООО «Автоспецтранс» появилась расходная статья на приобретение контейнеров. Благодаря этому на сумму 10 млн. рублей были закуплены и установлены 756 баков на ряде площадок Петрозаводска, Кондопоги, а также в поселках Салми и Пряжа.

Покупка контейнеров запланирована «Автоспецтрансом» и в 2021 году. Помимо регоператора расходы на приобретение контейнеров должны предусмотреть в своих бюджетах и органы местного самоуправления, за которыми действующим законодательством предусмотрена обязанность по обустройству и содержанию мест накопления ТКО.

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