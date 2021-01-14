Новые кадры с места наезда экскаватора на пешехода в Петрозаводске опубликованы в Сети (ФОТО и ВИДЕО)

В столице Карелии экскаватор сбил прохожего, который переходил дорогу.

В четверг, 14 января, в Петрозаводске на проспекте Александра Невского экскаватор сбил пешехода. ЧП произошло, когда экскаватор двигался по проспекту, а прохожий пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовал кадры с места дорожного происшествия. Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что в результате ДТП мужчина получил травмы, ему потребовалась помощь врачей.