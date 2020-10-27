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Новые квартиры "среднего качества" подешевели в Карелии

Новости. Общество
09:58, 28 Октября 2020
фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС
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Стоимость новых квартир эконом-класса, или квартир "среднего качества" в Карелии в третьем квартале 2020 года снизилась на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

Цена на такие квартиры на первичном рынке составила 52240 рублей за кв. метр.

Это следует из данных Карелиястата об индексах цен на рынке жилья за отчетный период.

Почти все остальные типы квартир подорожали как на первичном, так и на вторичном рынках.

Полный расклад по ценам на жилье, смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".

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