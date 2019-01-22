Новые лица не появляются в партии власти из-за отсутствия конкуренции на выборах, уверен политолог

Мы являемся свидетелями нивелирования культуры выборов как процесса, считает политолог из Карелии Олег Реут.

Как пишет эксперт, губернаторская выборная кампания-2017 прошла в суховато технократическом ключе. Результат врио не был победой лучшего над худшим. При явке в 29% не получилось даже с натяжкой говорить, что новый руководитель республики воплотил для жителей Карелии хоть какое-то альтернативное будущее и обеспечил возвращение "особого внимания Москвы".

Многие наблюдатели обратили внимание на то, что Артур Парфенчиков не стал сближаться с партией власти – в "Единую Россию" не вступил, хотя в статусе вольнослушателя партсъезды посещает. Сама региональная парторганизация стала постепенно переходить в агрегатное состояние. В него же погрузился и региональный координационный совет сторонников "Единой России". Стимулы к борьбе, политическое чутьё, практические навыки – всё это было выветрено постоянными договорными матчами и предопределённостью выборов.

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