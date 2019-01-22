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Новости. Общество
13:20, 22 Января 2019

Новые лица не появляются в партии власти из-за отсутствия конкуренции на выборах, уверен политолог

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Мы являемся свидетелями нивелирования культуры выборов как процесса, считает политолог из Карелии Олег Реут.

Как пишет эксперт, губернаторская выборная кампания-2017 прошла в суховато технократическом ключе. Результат врио не был победой лучшего над худшим. При явке в 29% не получилось даже с натяжкой говорить, что новый руководитель республики воплотил для жителей Карелии хоть какое-то альтернативное будущее и обеспечил возвращение "особого внимания Москвы".

Многие наблюдатели обратили внимание на то, что Артур Парфенчиков не стал сближаться с партией власти – в "Единую Россию" не вступил, хотя в статусе вольнослушателя партсъезды посещает. Сама региональная парторганизация стала постепенно переходить в агрегатное состояние. В него же погрузился и региональный координационный совет сторонников "Единой России". Стимулы к борьбе, политическое чутьё, практические навыки – всё это было выветрено постоянными договорными матчами и предопределённостью выборов.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2019-01-22 14:09:06
То, что народом манипулируют,- это проблема не власти, а самого народа. Не подставляйся и собственные мозги включай. Нормальные у нас выборы, грех жаловаться! Просто на них ходить надо и голосовать, как считаешь нужным. Не позволять, чтоб в твое отсутствие на выборах за тебя другие решали. И не вестись на ловко подбрасываемые идеи типа "все равно от меня ничего не зависит, не пойду на выборы, пусть им будет хуже". Хуже будет только тебе
Мизантроп
2019-01-22 14:28:43
Горожанин, Во Франции нормальные выборы. Чего их, лягушатников так раскалбасило?
Шкет
2019-01-22 13:59:27
Безпросветное политболото с безликими полит.персонажами , .Полная деградация партий , общ.организаций и профсоюзов . А как следствие и тупиковая нелегитимная власть , пронизанная кумовством и непрофессионализмом чиновников .
zanoza
2019-01-22 13:40:40
Выборы превращены в простую формальность! Все уже знают где выбираются губернаторы и главы регионов. Ничего у нас народ не решает, он просто является заложником закулисных политических игр. Народом просто манипулируют.
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