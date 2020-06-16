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Новые меры господдержки населения подготовят по поручению Путина

Новости. Общество
16:21, 17 Июня 2020
фото: © Mikhail Mettsel/TASS
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработки новых мер поддержки граждан и экономики.

Об этом он сказал на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Глава государства поручил правительству проработать оценки и предложения по мерам поддержки, озвученные в ходе совещания.

"Если действительно где-то сбой происходит какой-то, донастроить, скорректировать уже принятые решения, учесть опыт их реализации при разработке новых шагов по поддержки граждан и экономики, а они, думаю, будут необходимы", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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