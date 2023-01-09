Новые очистные в Прионежском районе Карелии заработали после долгого простоя

Канализационные очистные в поселке Ладва построили в 2019 году, но для работы им не хватило мощности.

Канализационные очистные сооружения в Ладве, которые длительное время простаивали, заработали. Об этом со ссылкой на министра строительства Карелии сообщили власти Прионежья в своем паблике.



«Они долго не работали. Как раз эта проблема решена. Объект был построен по федеральной программе, но не удалось его сразу запустить, потому что объем стоков был выше, чем ожидалось. Но удалось настроить работу данного объекта, очистных сооружений, так что сейчас они работают. То есть, проблема устранена», — заявил глава Минстроя Виктор Россыпнов.



По его словам, на доработку проекта в 2022 году пришлось тратить бюджетные средства.



На пусконаладочные работы на канализационных очистных сооружениях в Ладве Прионежский район получил 2,59 млн рублей. Работами занимался МУП «Водоканал Прионежский».



Строительство очистных канализационных сооружений в поселке Ладва велось в рамках федеральной целевой программы «Развитие республики до 2023 года». Строительно-монтажные работы на объекте завершились в мае 2020 года.



Стоимость строительства составила 18,8 млн рублей.