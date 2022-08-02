Новые пешеходные переходы появятся в Петрозаводске

В карельской столице продолжается оборудование новых пешеходных переходов.

Этим летом запланирована установка трёх объектов на Кукковке и Ключевой, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

К сегодняшнему дню полностью готов пешеходный переход в районе пересечения Питкярантской улицы и Варницкого проезда. На месте установлены знаки, нанесена разметка. Пешеходный переход вблизи лицея № 13 уже функционирует. Также новый объект оборудован на пересечении улиц Кемской и Нойбранденбургской. Здесь также смонтированы знаки, нанесена разметка, уложены искусственные неровности. В скором времени на месте дооборудуют подход к объекту с нечётной стороны Кемской улицы и понизят бортовой камень.

Продолжаются работы на Сегежской улице напротив школы-интерната № 24. Возле учреждения смонтировали знаки, в ближайшее время для обеспечения их видимости подрядчик обрежет разросшиеся кроны деревьев. Кроме того, на месте будет нанесена разметка, уложены искусственные неровности и оборудован лестничный спуск к переходу. Завершить работы планируется до 1 сентября.

Для повышения безопасности на аварийных участках будут уложены искусственные неровности у пешеходных переходов на Лесном проспекте (в районе дома № 31) и на улице Калинина (в районе пересечения с Загородной улицей).