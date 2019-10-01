Новые предприятия зарегистрированы на ТОСЭР "Надвоицы"

Резидентами территории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" стали еще две компании – одна из них займется производством для металлургии, вторая – информационными технологиями.

Об этом написал на свой странице в Фейсбуке глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, Минэконмразвития России включил в перечень резидентов ТОСЭР "Надвоицы" ООО "КЮ Дата центр" и ООО "Надвоицкий карборундовый завод". В каких сферах будут работать эти компании, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".