Власти Карелии объяснили, какую пользу принесли «территории опережающего развития»

Создание трех территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Карелии позволило привлечь в экономику республики 4,5 млрд рублей инвестиций.

Такую оценку результатов создания ТОСЭР дали в министерстве экономического развития региона.

В Карелии действуют три территории опережающего социально-экономического развития: «Надвоицы», «Кондопога», «Костомукша». Предприятия-резиденты ТОСЭР получают льготы по налогам на прибыль, на имущество и земельному налогу.

«Всего в Карелии зарегистрирован 21 резидент ТОСЭР, которые за время своей деятельности инвестировали более 4,5 млрд рублей и создали более 600 рабочих мест», — говорится в сообщении министерства.



В июле правительство Российской Федерации решило продлить срок существования ряда ТОСЭР, в том числе, в Карелии.



«Увеличение срока существования таких территорий позволит инвесторам получать льготы на два года дольше, что существенно повышает их привлекательность для крупных долгосрочных проектов», — пояснили в Минэке.