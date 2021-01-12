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Новые пункты весового контроля установлены на дорогах Карелии

Новости. Общество
08:20, 13 Января 2021
фото: Минтранс Карелии
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В Карелии расширяется сеть стационарных автоматических пунктов весогабаритного контроля, сообщили в Минтрансе республики.

На региональных дорогах оборудованы новые комплексы для фиксации нарушений параметров нормативных нагрузок на дорожное полотно. Они установлены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

С 18 января в Карелии начнут работу в тестовом режиме четыре автоматизированных пункта весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК), установленные на 78-м километре автодороги "Шуйская - Гирвас", 18-м километре автодороги "Эссойла - Крошнозеро", 36-м километре автодороги "Олонец - Питкяранта - Леппясилта" и 14-м километре автодороги "Кола - Кончезеро - Шуйская-Гирвас".

В течение трех месяцев пункты весового контроля будут работать в тестовом режиме, без передачи данных в ГИБДД.

Доступ владельцев транспортных средств к результатам измерений осуществляется на основании запроса, в котором должны быть указаны государственный регистрационный знак транспортного средства, дата и время его проезда. Запросы необходимо направлять на электронную почту по адресу: otdbez-1@upravtodor-rk.ru.

В минувшем году в Карелии на средства "БКАД" построены четыре стационарных автоматических пункта весогабаритного контроля: на 9-м километре дороги "Шуйская – Гирвас", 8-м километре подъезда к Сегеже, 24-м километре автодороги "Петрозаводск – Суоярви" и 14-м километре подъезда к пограничному пункту пропуска "Сювяоро".

Новые комплексы позволяют в режиме онлайн фиксировать весогабаритные параметры всех типов механических транспортных средств, их регистрационные номера, а также факты нарушения водителями скоростного режима и выезда на полосу встречного движения.

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