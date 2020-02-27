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Новые социальные объекты появятся на месте "развалюх" в Карелии

Новости. Общество
16:35, 28 Февраля 2020
фото: © Официальный интернет-портал Республики Карелия
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В правительстве республики разработали механизм, который поможет решить проблему с с аварийными и заброшенными строениями.

В 2019 года в Карелии началась масштабная работа по инвентаризации недвижимого имущества. По поручению главы республики Артура Парфенчикова в Минимуществе взялись подчитать количество разрушенных и полуразрушенных объектов, сгоревших зданий, заброшенные строений и жилых домов, которые сегодня можно встретить во всех районах.

"Минфином республики заложены были средства на 2019 и 2020 год как на списание, так и на снос объектов, находящихся в собственности региона. Сейчас все есть для того, чтобы начать эти процедуры. Республиканских "развалюх" нигде стоять не будет", – уверен Щебекин.

По мнению специалистов, с высвобождением участков в республике удастся решить еще одну проблему – построить социальные объекты, объекты благоустройства в центре городов и поселков, в шаговой доступности. Ведь, как правило, сегодня муниципалитеты испытывают трудности с выделением земли под садики, школы, ФОКи, парки и скверы. Возводят такие важные объекты часто на окраине населенных пунктов.

Когда полуразрушенные строения уберут из центральных и густонаселенных районов поселений, местным властям ничего не помешает возвести на месте "развалюх" долгожданные соцобъекты.

Подробнее о планах правительства по работе с "развалюхами" читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-02-28 16:51:13
Ох, уж эти сказочки! Ох, уж эти сказочники!
Гость
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