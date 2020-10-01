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Новые-старые троллейбусы из Москвы прибыли в Петрозаводск (ФОТО)

Новости. Общество
10:36, 02 Октября 2020
фото: © Троллейбусы города Петрозаводска
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В столицу Карелии поступили первые три троллейбуса "Садовое Кольцо" из Москвы.

В паблике "Троллейбусы города Петрозаводск" выложили фото транспорта, пополнившего автопарк троллейбусного управления.

"Первые три троллейбуса МТрЗ-52791 "Садовое Кольцо" из Москвы, уже прибыли в Петрозаводск", - пишут в паблике.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в течение недели в карельскую столицу будут доставлены ещё семь машин.

"Договорённость о выделении ГУП "Мосгортранс" десяти высвободившихся из хозяйственного оборота, но годных к эксплуатации троллейбусов была достигнута ещё в прошлом году. В связи с пандемией процесс безвозмездной передачи машин начался только сейчас", - отметил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска Андрей Бекелев.

Новые троллейбусы заменят часть парка муниципального предприятия "Городской транспорт", исчерпавшего свой ресурс. Они выйдут на линию после регистрации и санитарной обработки.

Ранее сообщалось, о поставке из Москвы в Петрозаводск техники 2009-2010 года выпуска договорились правительства Карелии и Москвы. В 2018 году далеко не новые троллейбусы поступили в столицу Карелии из Санкт-Петербурга.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-10-02 11:19:02
Это хорошо, это вовремя. Питерские, которые 1990 года производства, как раз доржавели до нужной стадии, и ничем, кроме бортовых номеров и некоторых надписей, от наших родных уже не отличаются.
dimchik19725
2020-10-02 11:02:56
Кто нибудь ещё ездит на троллейбусах вообще? 4 отменили,3, 6 ходит хрен пойми как из за закрытия моста.. Остались только троллейбусы связывающие Кукковку и центр, ну и 1 ещё. Всё! Других районов в городе не существует!
Юнипер
2020-10-02 11:02:45
ну и хорошо, это всё же лучше, чем имеющиеся гнилые ведра.
Помните, как яблочный сити-манеагер ради пиара , чтобы избраться во второй раз, снизила стоимость проезда???

Пусть они б/у, но это лучше, чем вообще ничего. Может еще несколько дадут?
Не глупый
2020-10-02 11:00:32
Фраза:" списанные" звучит неприятно....
Представил себе в Советское время пришли бы "списанные" или бэушные троллейбусы, что было всем не до смеха...это уж точно...
Сергей Загорский
2020-10-02 10:41:56
Троллейбусы из СПб прибыли в 2018 г.
Надо бы знать вопрос, о чём пишите...
Алексей84
2020-10-02 11:16:57
Сергей Загорский, сколько всего должно прибыть из Москвы? Я слышал, что 22 машины.
mts
2020-10-02 10:40:09
Просто потрясающе. Все налоги с недр Карелии идут в Москву. Обратно б.у. техника. Как будто мы республика третьего мира. Позор конечно. Рядом финка с первым местом в мире по уровню жизни населения и рядом Карелия - не скажу какая. Полный диссонанс.
Os
2020-10-02 10:55:47
mts, их бы не отдали, если бы Москва не ликвидировала у себя троллейбус, по мнению московских властей - отсталый вид транспорта.
тетка
2020-10-02 11:22:03
Os, не отсталый , а просто Москве ненужный, т.к есть много других видов транспотрта. Нам с ними не равняться. Маловато троллейбусов пожертвовали.
Гость
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