Новые-старые троллейбусы из Москвы прибыли в Петрозаводск (ФОТО)

В столицу Карелии поступили первые три троллейбуса "Садовое Кольцо" из Москвы.

В паблике "Троллейбусы города Петрозаводск" выложили фото транспорта, пополнившего автопарк троллейбусного управления.

"Первые три троллейбуса МТрЗ-52791 "Садовое Кольцо" из Москвы, уже прибыли в Петрозаводск", - пишут в паблике.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в течение недели в карельскую столицу будут доставлены ещё семь машин.

"Договорённость о выделении ГУП "Мосгортранс" десяти высвободившихся из хозяйственного оборота, но годных к эксплуатации троллейбусов была достигнута ещё в прошлом году. В связи с пандемией процесс безвозмездной передачи машин начался только сейчас", - отметил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска Андрей Бекелев.

Новые троллейбусы заменят часть парка муниципального предприятия "Городской транспорт", исчерпавшего свой ресурс. Они выйдут на линию после регистрации и санитарной обработки.

Ранее сообщалось, о поставке из Москвы в Петрозаводск техники 2009-2010 года выпуска договорились правительства Карелии и Москвы. В 2018 году далеко не новые троллейбусы поступили в столицу Карелии из Санкт-Петербурга.