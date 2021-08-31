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Новые выплаты пенсионерам станут «вызовом» для Сбербанка, заявил Герман Греф

Новости. Общество
15:50, 01 Сентября 2021
фото: Александр Кряжев / РИА Новости

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Предстоящие начисления единовременных выплат пенсионерам по 10 тыс. руб., указ о которых подписал президент Владимир Путин, означают, что Сбербанку предстоит «реализовать самую масштабную социальную акцию».

Об этом говорится в письме главы банка Германа Грефа сотрудникам.  О содержании обращения рассказало издание РБК.

«Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Это значит, что ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это — вызов для всей нашей команды», — заявил Греф.

Глава Сбербанка предупредил, что на многих сотрудников ляжет большая нагрузка, особенно на тех, «кто находится на передовой», работает с клиентами и поддерживает работоспособность систем.

Люди уверены, что могут прийти в банк в любой удобный для них момент и получить деньги, отметил Греф. Сотрудники банка должны обеспечить им такую возможность и позаботиться о клиентах, добавил он.

 

«И я точно знаю — мы с вами справимся», — заключил глава Сбербанка

 

Предстоящие начисления единовременных выплат пенсионерам по 10 тыс. руб., указ о которых подписал президент Владимир Путин, означают, что Сбербанку предстоит «реализовать самую масштабную социальную акцию». Об этом говорится в письме главы банка Германа Грефа сотрудникам. Копия обращения есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника в Сбербанке.

«Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Это значит, что ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это — вызов для всей нашей команды», — заявил Греф.

Глава Сбербанка предупредил, что на многих сотрудников ляжет большая нагрузка, особенно на тех, «кто находится на передовой», работает с клиентами и поддерживает работоспособность систем. Люди уверены, что могут прийти в банк в любой удобный для них момент и получить деньги, отметил Греф. Сотрудники банка должны обеспечить им такую возможность и позаботиться о клиентах, добавил он. «И я точно знаю — мы с вами справимся», — заключил глава Сбербанка

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/01/09/2021/612f42339a7947b4e113d56a?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Комментарии

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Успешный
2021-09-01 15:57:48
Очень люблю масштабные социальные акции и выборы депутатов :)
Гость
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