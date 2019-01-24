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Новости. Общество
16:03, 24 Января 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Новый аэровокзал в Петрозаводске начнут строить в мае, пообещал Парфенчиков

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Строительство здания аэровокзала в Петрозаводске должно быть начато в мае 2019 года при условии, что разработка проектно-сметной документации завершится к 1 марта, сказал журналистам глава Карелии Артур Парфенчиков.

Совещания по вопросам реализации федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года под председательством вице-премьера Виталия Мутко прошло 24 января в Москве, пишет РИА Новости.

"Нас заверили, что к 15 февраля подрядчик с экспертизой все уладит, и к 1 марта мы ожидаем завершения всех работ по подготовке проекта здания аэропорта. Надеемся, что в мае месяце стройку начнем", - сказал он.

Парфенчиков пояснил, что в настоящее время проект проходит государственную экспертизу. "Было (после проведения предыдущей экспертизы) 23 замечания выставлено. Объект сложный, и мы удовлетворены тем, что так жестко экспертиза подходит к этому проекту. Пока осталось 9 замечаний, которые еще подрядчик проекта не устранил", - добавил глава Карелии.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, заявил, что строительство этого объекта необоснованно затянулось, при том что к маю 2020 года аэровокзальный комплекс должен быть построен. Государственная комиссия образована в 2013 году указом президента РФ Владимира Путина. Работа комиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства. В состав комиссии входят руководители федеральных ведомств, компаний и организаций, региональных органов исполнительной и законодательной власти.

Аэропорт Петрозаводск (Бесовец) - единственный аэропорт Карелии, предназначенный для обслуживания внутренних и международных авиалиний. В 2014–2017 годах здесь реконструировали инженерные сооружения аэропортового комплекса. Также реконструирована рулежная дорожка, перрон и места стоянки воздушных судов.

По федеральной целевой программе развития Карелии до 2020 года строятся объекты на территории гражданского сектора аэропорта, по которому, в частности, сооружают здание аэровокзала, где будут обслуживаться не менее 300 пассажиров в час.

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Комментарии

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Шкет
2019-01-24 17:00:33
zanoza , не будет ничего , поверьте . Сами же знаете .
zanoza
2019-01-24 16:37:21
Неужели будут строить :) Или будут бесконечно тратить бюджетные деньги на проектно-сметную документацию.
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