Новости
Сегодня, 11 Октября 2019
Биолог-эколог Борис Кашеваров обнаружил в Костомукше редкого жука, который ранее встречался только в южных районах республики.
11.10.2019, 11:45
Мужчине не понравилась фраза, и он отомстил незнакомцу, сообщили в МВД Карелии.
11.10.2019, 11:40
Руководство Карелии заявило о снижении федерального финансирования здравоохранения региона в связи с новой методикой распределения средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), из которого, в том числе, формируется зарплата медицинских работников.
11.10.2019, 11:29
В столице Карелии Росгвардия задержала мужчину, который похитил две банки пива.
11.10.2019, 11:08
Каталог серверов HP westcomp.ru.
11.10.2019, 11:07
Власти Карелии подготовили несколько нормативных актов, предусматривающих налоговые и другие преференции собственникам объектов культурного наследия – господдержка обещана в обмен на восстановление памятников.
11.10.2019, 10:51
ДТП произошло 10 октября на 372 км. федеральной автодороги А-121 "Сортавала", сообщили в ГИБДД Карелии.
11.10.2019, 10:40
Выставка "Профессии - путь в будущее" открылась в Музее ИЗО Карелии.
11.10.2019, 10:32
В интеллектуальной игре на знание Библии победила команда под названием "Лицемеры".
11.10.2019, 10:17
Жители поселка Пушной Беломорского района жалуются на отсутствие уличного освещения.
11.10.2019, 10:12
Поход в ОВД для петрозаводчанки стал итогом телефонного общения с неизвестными, сообщили в МВД Карелии.
11.10.2019, 10:11
В Костомукше активно штрафуют горожан за нарушение покоя и тишины.
11.10.2019, 10:08
Фирма в Кемском районе задолжала организации 470 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
11.10.2019, 10:02
Количество безработных, ставших предпринимателями благодаря государственной программе самозанятости, в Карелии с 2012 по 2019 годы достигло 4,5 тыс. человек, сообщает управление труда и занятости республики.
11.10.2019, 09:57
Пожары произошли 10 и 11 октября, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.10.2019, 09:41
ДТП произошло вечером 10 октября на улице Володарского, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.10.2019, 09:17
Комиссии банков при переводе средств клиентам того же банка, но в другой регион являются межрегиональной дискриминацией, она недопустима и должна быть устранена.
11.10.2019, 09:14
ДТП произошло 10 октября на улиц Кирова и Вольной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.10.2019, 09:03
Водителя в Беломорске осудили на 1 год 2 месяца за езду в состоянии алкогольного опьянения.
11.10.2019, 08:40
Специалисты Карельской поисково-спасательной службы изъяли и уничтожили гранаты, бомбы, мины и снаряды в Прионежском и Питкярантском районах.
11.10.2019, 08:30
Депутаты карельского парламента направили 13 млн рублей на ремонт аварийного моста в поселке Хийденсельга Питкярантского района.
11.10.2019, 08:20
Неадекватный мужчина гулял по проезжей части, пугая водителей.
11.10.2019, 08:05
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 11 октября.
11.10.2019, 07:55
ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса произошло на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Анохина, сообщает ДТП ПТЗ.
11.10.2019, 07:25
При выборе варианта отдыха в зимнее время непременно стоит обратить внимание на предложения французского оператора Club Med, присутствующего на туристическом рынке уже почти семь десятков лет.
11.10.2019, 07:17
Терапевт, работающий в Летнереченском ФАПе, стал обладателем российского паспорта.
11.10.2019, 07:15
В Беломорском районе конфликт, произошедший между собутыльниками, закончился жестоким убийством.
11.10.2019, 06:40
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Аналитика
10.10.2019 00:18
Обществоведение
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.
09.10.2019 16:57
Чтиво
10.10.2019 11:06
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Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
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