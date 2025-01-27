Новый предмет появится в школах России

Министр образования объявил о возвращении в школы с 1 сентября 2025 года ещё одного предмета.
В школы России возвращается предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Предмет появится в школьной программе с 1 сентября 2026 года, сообщает РИА Новости.
«С 1 сентября 2026 года дети начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России», — сказал министр на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве.
За поддержку инициативы министр поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Предполагается, что предмет будет проходить в 5-7 классах школы, а преподавать его будут учителя истории.
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