Новый рекорд пандемии: коронавирус обнаружен у 312 жителей Карелии за сутки

Оперативный штаб правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом сообщил о том, что в республике растет число заболевших COVID-19.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 312 человек. Из этого числа заболевших – 287 человек, из них 58 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: два жителя Петрозаводска, 1953 и 1980 годов рождения, скончались в Республиканской инфекционной больнице. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, говорится в заявлении оперативного штаба.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 272 человека, в Пряжинском районе – 2 человека (поселки Пряжа и Чална), в Медвежьегорском районе – 13 человек (Медвежьегорск – 7, поселок Пиндуши – 3, село Великая Губа – 1, деревня Великая Нива – 1, село Шуньга – 1), в Костомукше – 1 человек, в Муезерском районе – 4 человека (Муезерский – 1, поселок Ледмозеро – 3), в Сортавальском районе – 4 человека (Сортавала – 1, поселок Хелюля – 1, поселок Кааламо – 1, поселок Рускеала – 1), в Олонецком районе – 1 человек (деревня Тукса), в Кемском районе – 4 человека (Кемь – 3, поселок Кривой порог – 1), в Сегежском районе – 4 человека (поселок Надвоицы), в Кондопожском районе – 7 человек (Кондопога – 5, село Кончезеро – 2).

Выздоровели еще 23 человека: в Петрозаводске – 21, в Питкярантском районе – 2.

Ранее глава карельского Роспотребнадзора дала прогноз по росту эпидемии в республике.