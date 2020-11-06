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Глава карельского Роспотребнадзора дала прогноз по росту эпидемии в республике

Новости. Общество
15:45, 07 Ноября 2020
фото: pixabay
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Рост заболеваемости коронавирусом в Карелии в ближайшее время продолжится, но незначительно, считает руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

Об этом она сообщила в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

Она ответила на вопрос, достигнут ли в республике пик эпидемии.

"Я думаю, что рост продолжится, но незначительный. В таком количестве и таком объеме мы еще будем ежедневно регистрировать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией", - сказала Котович.

По ее словам, всплеск эпидемии был ожидаем.

"Мы понимали, что этот рост будет. Это сезонный рост коронавирусной инфекции…Мы даже не видим уже иногда источника инфекции. То есть люди заболевают, но источник не устанавливается", - сказала руководитель управления.

Как сообщалось ранее, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 179 человек, в том числе, 153 человека заболели. Из них 37 имеют симптомы средней тяжести.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-11-07 16:16:12
В этот раз хитрые китайцы переиграли наших на выборах в Америке и пропихнули своего спящего Джо. И теперь китайские заводы назад в Америку уже не поедут :)
А Джо, демонстративно ходивший в маске (в отличие от Донни), сказал шо знает как победить ковидлу. Учитывая шо китайцы вирус у себя как-то уделали (судя по сайту ВОЗ), то уделают и спящему Джо. Когда когда китайцы избавятся от Донни вирус потихоньку вылечится :) Какой нафиг вирус, склады затарены, торговать надо :)
Но это не точно, потому шо это теория заговора - версия №1, без рептилоилов :)
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