Глава карельского Роспотребнадзора дала прогноз по росту эпидемии в республике

Рост заболеваемости коронавирусом в Карелии в ближайшее время продолжится, но незначительно, считает руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

Об этом она сообщила в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

Она ответила на вопрос, достигнут ли в республике пик эпидемии.

"Я думаю, что рост продолжится, но незначительный. В таком количестве и таком объеме мы еще будем ежедневно регистрировать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией", - сказала Котович.

По ее словам, всплеск эпидемии был ожидаем.

"Мы понимали, что этот рост будет. Это сезонный рост коронавирусной инфекции…Мы даже не видим уже иногда источника инфекции. То есть люди заболевают, но источник не устанавливается", - сказала руководитель управления.

Как сообщалось ранее, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 179 человек, в том числе, 153 человека заболели. Из них 37 имеют симптомы средней тяжести.