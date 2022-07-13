Новый штамм коронавируса дошел до России

Врачи впервые обнаружили у пяти заболевших коронавирусом в России новый подвид «Кентавр».

Об сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон». Забор материала датирован июлем. Материал отобран в Москве. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — говорится в сообщении, которое цитирует РБК.



«Кентавр» — новый подвид штамма коронавируса «омикрон». Эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и по крайней мере в десяти других странах, включая Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.



За последние сутки число госпитализаций с коронавирусом в России достигло 1337 человек, что на 132,5% больше по сравнению с днем ранее.