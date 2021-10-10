Новый спикер Петросовета: «Надеюсь на командные отношения»

Новый председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис сделала первое в этом статусе заявление.

После того, как депутаты проголосовали за ее кандидатуру, она рассказала, что собирается делать на новом посту.

«Я надеюсь на конструктивный диалог, плодотворное взаимодействие, взаимопонимание и командные отношения... Будет продолжен масштабный ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных территорий, строительство современных детских садов, модернизация транспортной системы, расселение ветхого жилья, исполнение наказов, которые высказывают избиратели», - сказала Дрейзис.

Подробнее о новом спикере читайте в статье «Впереди нас ждет большая работа».