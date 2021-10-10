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Новый спикер Петросовета: «Надеюсь на командные отношения»

Новости. Политика
15:45, 10 Октября 2021
фото: © Людмила Корвякова

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Новый председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис сделала первое в этом статусе заявление.

После того, как депутаты проголосовали за ее кандидатуру, она рассказала, что собирается делать на новом посту.

«Я надеюсь на конструктивный диалог, плодотворное взаимодействие, взаимопонимание и командные отношения... Будет продолжен масштабный ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных территорий, строительство современных детских садов, модернизация транспортной системы, расселение ветхого жилья, исполнение наказов, которые высказывают избиратели», - сказала Дрейзис.

Подробнее о новом спикере читайте в статье «Впереди нас ждет большая работа».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2021-10-10 18:26:21
Сдаётся мне , что эта дама там будет ни о чём .
Жизнь учит
2021-10-10 18:19:13
Смешная девушка!
Кака команда? Опять салюты и банкеты по ночам, как у предыдущих, в честь "победы", и по "команде" одобрямс принимать и лапки
поднимать, но только по команде!?!
Никита
2021-10-10 18:28:06
Жизнь учит, ......только в особо-крупных размерах .
stranger
2021-10-10 18:12:33
Предполагаю, слово "команда" меня смущает. Господа, вы во что играть собрались? Ваша прямая обязанность выполнять наказы избирателей, вас для этого и выбрали.
Вася
2021-10-10 17:24:09
В МИД заявили, что США исключили часть россиян из списка санкций в обмен на визит Нуланд
Вася
2021-10-10 17:17:38
Команды скоро поступят.
Русский
2021-10-10 17:13:37
Хотите как при сандберге ?
Off
2021-10-10 16:50:07
Когда в руководстве Совета нет ни одного представителя от оппозиции..то это можно назвать - бандой , шайкой , опг...но не советом . Какая команда?
Изя
2021-10-10 17:19:28
:) :) Off, :) :) Быстрее сядут увсе )))
Русский
2021-10-10 16:47:00
Малочисленные оппы традиционно громче всех визжать начнут. Надо сразу их на место ставить большинством наших голосов.
Изя
2021-10-10 16:41:04
Мирошник 2.0 , без гены , но с володей ))) :)
Старик
2021-10-10 16:31:46
Ничего у нее не получится,управлять городом это не уколы делать,лезут не понимая.Дома унитаз менять вызывают сантехника,а здесь лезут в управление городским хозяйством.Вот кто ее выдвинул,пусть несет персональную ответственность.
Leopol'd
2021-10-10 17:30:20
Старик, так не управлять же назначена. Её роль бумаги подписать. Зиц председатель.
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